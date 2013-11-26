AKP, ihraç kararını İdris Bal'a ulaştırdı

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP Grup Yönetim Kurulu, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevkettiği Kütahya Milletvekili İdris Bal’a kararını ulaştırdı. Yazıda, "Sosyal medya ve medyada yaptığı açıklamalarla partiye hakaret ettiği ve küçük düşürücü ifadeler kullandığı'' gerekçe gösterildiğine dikkat çekiliyor. İdris Bal, bundan sonraki aşamada yazılı ya da sözlü savunmasını sunacak. Kulislerde, istifa edebileceğine dikkat çekiliyor. Bal'ın, disipline sevkiyle ilgili ayrıntılı yazıyı aldıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar vereceği belirtiliyor.

Muhalif çıkışlarıyla tepkinin odağına oturan Bal, son grup toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "Korkuyla büyük devlet olunmaz. Kelimelerden, kavramlardan korkanlar, kendi icat ettiği tabulardan, kendi imal ettiği kabuslardan korkanlar, büyük devlet inşa edemezler. Küçük düşünerek büyük işler yapılmaz" sözlerine Twitter hesabından "Korku ile büyük devlet olunamayacağı gibi, hesapsız, plansız, günübirlik küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz, ancak büyük hatalar yapılır" diye yanıt vermişti.