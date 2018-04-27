"AKP içinde artan bir hoşnutsuzluk var, anlaşmazlıklar Erdoğan'ı zorluyor"

Amerikan İlerleme Merkezi’nden Michael Werz, Türkiye'de 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. “Türk toplumundaki mevcut ekonomik, siyasi ve ayrıca askeri krizin sadece muhalefet değil AKP iktidar koalisyonu içinde de çok tedirginlik yarattığı açıkça ortada” diyen Werz, "Parti içinde büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan için giderek artan bir zorluk oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Amerika’nın Sesi Radyosu Türkçe Servisi’ne konuşan Michael Werz, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi genelde destekleyen kişiler, ülkede ne kadar mülteci olması ve burada kalıp kalmamaları gerektiği konusunda görüş ayrılığı içinde. Türkiye’de şu anda 4 milyon Suriyeli var. Parti içinde büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan için giderek artan bir zorluk oluşturuyor. Bence Erdoğan, hala sahip olduğu düşük eşikte demokratik meşruiyeti muhafaza etmek için seçimleri ne kadar erkene çekersem o kadar iyi diye düşünüyor.”

"Son seçimler özgür ve adil değildi"

Werz, seçimlerin hangi koşullar altında yapılacağı konusunda da şu endişeleri dile getirdi.

“Demokratik bir ülkede OHAL altında asla seçim yapılmaz. Türkiye’deki son seçimlere baktığımızda, seçimlerin özgür ama adil olmadığını söylemiştik çünkü medyaya erişim, serbest medya ciddi biçimde sınırlanmıştı, muhalefet partileri muazzam bir baskı altındaydı, bazı liderler, cezai kovuşturmalara hedef olup hapse atılmışlardı. Son bir yıl içinde durum hiç düzelmediği gibi daha da kötüleşti. Dolayısıyla bu seçimleri de çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Türk hükümeti seçim yasasını değiştirerek, sandıkların denetlenmesini ve böylece dürüst, demokrasiye uyumlu bir süreç bulunduğundan emin olmayı daha da zorlaştırdı. Tüm bu gelişmeler, Haziran’da yaşanabilecekler konusunda bizi çok çok kaygılandırıyor.”

Michael Werz, seçimlerle birlikte, Türkiye’de siyasi arena da dahil her alanda kararların birçoğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği şeklindeki statükonun meşrulaştırılmasının görüleceğini söyledi.

"AKP içinde artan bir hoşnutsuzluk var"

“Aynı zamanda Türkiye, tarihinde ilk kez aynı gün hem cumhurbaşkanı hem de milletvekillerini seçiyor. Bu belirli bir risk içeriyor çünkü daha önce hiç yapılmadı. Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmek için oyların yarısından fazlasına ihtiyacı var. Dolayısıyla burada da bir risk var ve bence bu durum da AKP içindeki tedirginliği arttırıyor. Ayrıca partinin seçmen grubu içinde, ekonomideki durgunluk, mülteci meselesi, eğitim fırsatlarının eksikliği gibi konulardan kaynaklanan ve giderek artan bir hoşnutsuzluk var. Bu nedenle ülke şu anda çok baskı altında ve çok sayıda kişi kendilerini dizlerinin üstünde savunmaya geçmiş gibi görüyor. Bu durum, 15 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan bir parti için de, bir 5 yıl daha iktidarda kalmaları gerektiğini savunmayı çok zor hale getiriyor.”