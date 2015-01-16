AKP hükümetleri 2014’te kültür sanatta 135 kez baskı ve yasak uyguladı

CHP’nin kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, genel merkezde düzenlediği basın toplantısıyla “Kültür ve Sanata Uygulanan Baskı ve Sansür/2014 Raporu”nu açıkladı. Raporda geçen yıl Türkiye’de 135 olayda hükümet tarafından doğrudan kültür ve sanata yönelik yasaklama, baskı ve sansür uygulandığı ifade edildi. Rapordan dikkat çekici başlıklar şöyle:

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, AKP hükümeti tarafından 32 kez belgesel, sinema ve tiyatro oyununa sansür ve yasak uygulandı.

22 kez sanat kurumlarında usulsüz görevden alma, atama ve zorla istifa olayı meydana geldi. 2007 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne getirilen ve TÜSAK yasa tasarısına karşı çıkışıyla bilinen orkestra şefi Prof. Dr. Rengim Gökmen görevden alındı. Mustafa Kurt’un “Sansür var” diyerek istifa ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçılarının karşı çıktığı Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) yasasını destekleyenler arasında yer alan Nejat Birecik atandı.

18 kez Radyo, TV, gazete sansürü ve yasağı konuldu. Örneğin, “Piyano” gibi sayısız uluslararası ödüller almış, 3 Oscarlı bir filmi gösteren GÜN TV şiddet gerekçesiyle cezalandırıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başvurusuyla, 4 eski bakanın rüşvet aldığı iddiasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere komisyonun süresinin bittiği 27 Aralık tarihine kadar “yayın yasağı” getirdi.

17 kez internet ve sosyal medya yasağı uygulandı.

16 kez diğer sanat dalları ve edebiyat alanında sansür ve yasaklama olayı yaşandı. Fazıl Say’ın eserleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) programından çıkartıldı. 2000 yılından bu yana düzenlenen “Antalya Piyano Festivali”nin 15.’si festivalin önceki yıllardaki sanat yönetmeni Fazıl Say’sız başladı.

16 kez kültür varlıklarına ve sanat alanlarına saldırı gerçekleşti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 60 yıldır kullandığı ve tiyatronun içinde atölyelerin de bulunduğu “İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi”ne 3. kez baskın yapıldı.

Toplam 135 olayda hükümet tarafından doğrudan kültür ve sanata yönelik yasaklama, baskı ve sansür uygulandı.