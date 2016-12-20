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AKP heyetinden Rusya Konsolosluğu’na taziye ziyareti

Demircan, Andrey Karlov'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi

20 Aralık 2016 03:18

AKP heyeti, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden sonra Rusya Konsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mispah Demircan, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshevi'yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Ziyaret sonrası basına açıklamada bulunan Demircan, Podelyshev'in, yakın arkadaşı olan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

 

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