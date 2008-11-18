'AKP hariç her parti'

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Bedri Gültekin, başta CHP olmak üzere siyasi partilere, “AKP ve bölücüğe karşı” bütün seçim çevrelerinde tek aday etrafında birleşerek yerel seçimlere katılma çağrısında bulundu.



Gültekin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Mart 2009’da yapılacak yerel seçimler öncesinde, partiler arasında güçbirliğinin gerçekleşmemesi durumunda, Güneydoğu’da yaşanan tablonun, Türkiye’nin bütününde gerçekleşeceğini savundu. Gültekin, “Yerel yönetimlerin, bir kez daha batı destekli irtica ile batı destekli bölücülük arasında bölüşülmesinin Türkiyemizi, bugünkünden çok daha ağır sorunlarla yüz yüze getireceği açıktır” dedi. Türkiye’nin ancak Atatürk Devrimi temelinde birleştirilebileceğini vurgulayan Gültekin şunları kaydetti:

“Başta CHP olmak üzere bütün milli Partileri, tüm seçim çevrelerinde tek aday ile seçime katılmaya çağırıyoruz. Tek adayın o seçim çevresinde son seçimde en çok oyu alan Parti’den olması doğal olandır.



Tek adayın bu esasa göre belirlenmesinden sonra, güçbirliği yapacak olan tüm Partiler bir araya gelmeli ve o seçim çevresinde seçimi kazanmak için alınması gereken tedbirleri konuşmalıdırlar.

İşçi Partisi, bütün seçim çevrelerinde kendi adayları ile seçime katılmak için bütün hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktadır. Ama mesele seçimde oy oranını üç beş puan artırmak veya kazanılan belediye sayısını birkaç tane daha fazlalaştırmak değildir.

Önemli olan Türkiye’nin irtica ve bölücülük belalarından kurtularak yeniden barış içinde, kardeşliğin hakim olduğu müreffeh, bağımsız, laik ve demokratik ülke rotasına girmesidir."

