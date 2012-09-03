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AKP Hakkâri İl Başkanı'nı PKK mı kaçırdı?

AKP Hakkâri İl Başkanı Mecit Tarhan’ın PKK’lı üyeleri tarafından kaçırıldığı iddia edildi

03 Eylül 2012 16:03

Hakkâri AKP İl Başkanı Mecit Tarhan'dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor. Tarhan'ın PKK'lılar tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarhan'ın otomobili ve cep telefonu merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarında bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine il emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü, Tarhan'ın, Oğul köyü yakınlarında otomobiliyle ilerlerken önünü kesen PKK'lılarca kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çok yönlü araştırma başlatıldı.

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