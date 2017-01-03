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Gündem

AKP Grup Başkanvekili’nden Bakan Albayrak’a ‘koltuk’ çıkışı

"Sensin büyük, anladık..."

03 Ocak 2017 22:24

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı isim vermeden eleştirdi.

Albayrak, 2016'nın son günlerinde İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ'ı ziyaret ettiğini söylemiş, ziyaretlere ilişkin fotoğrafları da Twitter'daki hesabından paylaşmıştı.

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