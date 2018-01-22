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AKP Grup Başkanvekili: PYD, emperyal güçlerin eğlence mekanının girişinde bodyguarddır

"Allah'ın izniyle buradan zaferle çıkacaktır"

22 Ocak 2018 14:47

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "PYD denilen örgüt emperyal güçlerin eğlence mekanının girişinde bodyguardıdır" dedi.

PYD'nin kimseyi temsil etmediğini söyleyen Bostancı, katıldığı AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığı divan toplantısında Türkiye’nin Afrin operasyonunu değerlendirdi.

“PYD denilen örgüt emperyal güçlerin eğlence mekanının girişinde bodyguarddır. Başka bir şey değil ve kimseyi temsil etmiyor. O yüzden Türkiye terör muhabbetiyle bölgeyi birbirine düşürmek ve bunun üzerinden egemen olmak isteyen bir emperyal siyasete karşı işte bu terör örgütüyle mücadele ediyor" diyen Bostancı, "Allah’ın izniyle buradan zaferle çıkacaktır. Suriye’nin kuzeyinde emperyal güçlerin her zaman kullanabilecekleri bir bodyguard yapının, bir külhan yapının bir çete yapısının oluşmasına asla izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin 2050 yılında dünyanın en büyük ilk 7 ekonomi arasına girmesini öngördüğüne değinen Bostancı, “Bugün gözümüze kudretli görünen birçok ülke sıralamaya Türkiye’den sonra girecek. Türkiye’nin geleceği parlak. Ama bu gelecek kendi kendine parlamıyor. İnsanların emeği, alın teri ve şüphesiz onlara mihmandarlık eden siyaset ve liderlikle parlıyor. Türkiye üç kat büyüdü. Bu büyümenin siyasetteki karşılığı AK Parti, bu büyümenin mihmandarı olan insan Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

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