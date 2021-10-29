AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 128 milyar dolar, bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar" rezervin pandemi nedeniyle harcandığını belirterek, "128 milyar dolar, pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü.

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi yaptığı konuşmada, kurumun kamu bankalarının ilan tercihlerini de incelemesi gerektiğini söyledi. MHP’ye yakın olduğu için tirajı düşük Türkgün Gazetesi’nin en yüksek reklam payına sahip olduğunu vurgulayan Hakverdi, “Kamu bankaları geçtiğimiz yıllarda birçok reklam verdi, kamu bankaları gazetelerden en çok reklamı kime verdi biliyor musunuz? Türkgün gazetesine, MHP'ye yakın bir gazeteye. Şimdi, bu Türkgün gazetesinin tirajına baktım geçen hafta, 19'uncu sırada bu gazete. Kamu bankaları neden 19'uncu sıradaki bir gazeteye en çok reklamı verir? Ya, arkadaş, sen kamu bankasısın. Niye bu okunmayan gazeteye, hep aynı gazeteye reklam veriyorsun” diye sordu.

"İstediğine reklam verebilir"

Hakverdi’ye yanıt, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AKP Grubu adına söz alan Elitaş, “Reklam, bir ürünün, malın, kendisinin tanıtılması için yapılır ama anonim şirketi, ‘Sen niye bu kuruma reklam verdin?’ diye sorgulayamazsın” dedi. Elitaş, ayrıca şunları söyledi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir bankayı, bir özel şirketi, ‘Sen bu arkadaşa niye devamlı reklam veriyorsun?’ diye sorgulaması doğru bir iş değildir. O zaman biz herkesi sorgulamak mecburiyetinde kalırız. Kamu denetçiliği, vatandaşın kamuyla olan irtibatlarını, kamuyla olan şikayetlerini… Yani bir tarafının idari olması gerekir. İki taraf da özel sektör, biri gazete, biri banka. Soramazsınız, istediğine reklam verebilir, istediğini tercih edebilir. Kime, nasıl reklam vereceğini sorgulayamazsınız.”

128 milyar dolar

Bu sözlerin ardından muhalefetin Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin eleştirilere ilişkin de Elitaş, 2020 yılının başında tüm dünyada yayılan Koronavirüs salgınının etkilerinden söz etti. Salgınla 2019 yılının başından bu yana mücadele ettiklerini iddia eden Elitaş, “128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” dedi.

CHP Grup Başkanveklili Özgür Özel ise bu sözlere, “2019'da pandemi mi var ya? Vallahi yalan, billahi yalan” yanıtını verdi.