AKP Grup Başkanvekili: Kaçak yapı hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kaçak yapı hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak" dedi. Parsel bazlı plan imar değişikliklerine son verildiğini duyuran Muş, kat sınırı da getitildiğini söyledi. Muş, "İmar planlarında yükseklikte herhangi bir sıkıntı bulunmayan bir uygulama söz konusu artık binalar istediği kadar yukarı gidemeyecekler. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacaktır. Mevcut olan yapılarla ilgili de 1 Temmuz 2020 tarihine kadar belediyelerin bunları düzeltmesini talep ediyoruz. Belediyeler bunu yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu resen yapacak" diye konuştu.

Muş, 37 maddeden oluşan bir kanun teklifi vereceklerini söyleyerek, teklifin daha çok İmar Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri kapsadığını ifade etti. Muş, “Yapılan imar planlarına aradan belli bir zaman geçince dava açılabiliyor. Bundan sonra böyle bir durum oluşması durumunda ilgili idare vatandaşın parselinin değerinin o günkü rayiç beldeli ödemek suretiyle bu mağduriyeti giderilmesi hedefleniyor. Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle imalatla yönelik tapuya bildirme zorunluluğu getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılarla ilgili cezalarda artırıma gidileceğine dikkat çeken Muş, “Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa, kaçak olan kısım yıkılacak hem de ceza artırılacak. Örneğin Bayburt veya Gümüşhane’de kaçak yapı yaptınız. Aynı metrekarede kaçak yapı yapmakla İstanbul Maslak’ta yapmak arasında şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Mevcut cari hukukumuzda aynı ceza uygulanırken, bu değişiklikle beraber Bayburt’ta 15 bin lira ceza ödenirken, Maslak’ta bu rakam 1 milyon 360 bin 461 liraya çıkacaktır. Oradaki arsanın değerine göre rakam değişecektir” diye konuştu.

Yatay mimari ile ilgili düzenleme olduğunu belirten Muş, 2021 yılına kadar değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi. Muş, parsel bazlı değişiklik yapılmayacağını kaydederek, talep olması halinde bir ada varsa, adadaki maliklerin rıza göstermesi halinde değişiklik yapılabileceğine işaret etti. Muş, “Burada ortaya çıkacak değer varsa, emsal birden ikiye çıkarılmışsa, ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecektir. Büyükşehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25’i büyükşehir belediyesi, yüzde 25’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yatacaktır” şeklinde konuştu.

Muş'un açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

"Fonksiyon değişikliğiyle ilgili bir kısıtlama getirmiyoruz. Sizin bir binanız var, okul olarak kullanıyorsunuz, hastaneye dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun başvurusunda bulunabilirsiniz. Burada da değer artışının tamamı kamuya gelecektir."

"Afet riski altında dönüşüme tabii olan alanlar, kamu mülkiyetindeki ve belediye mülkiyetindeki alanlar ile vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetindeki alanlar az önce bahsettiğim hükümlerden istisna olacaktır. Kamu oldukları için tekrar bir vergilendirme olmayacaktır. "

"Köylerde yapılacak yapılarla alakalı vatandaşların valilikten onay getirmesi gerekliliğini getiriyoruz. Ruhsata tabii olmayan yapılar vatandaşlarımız yapabilirler. Tek şartımız valilikten onay almaları. Bu süreç içinde şehirlerdeki gibi bir harç onlardan alınmayacaktır."

"Sahil şeridinde olan kadim köylerimizde vatandaşlarımızın bakım yapma imkanına kavuşmasını sağlıyoruz."

(CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ağağının araştırılması' önergesine) "CHP'nin bir araştırma önerisi oldu. CHP bir siyasi propaganda yapmak istiyor."