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Politika

AKP Grup Başkanvekili Elitaş: 'Tutsak' kelimesi TBMM tutanaklarından çıkarılsın

Elitaş, HDP’li milletvekilleri tarafından cezaevlerindeki tutuklular için kullandıkları ‘tutsak’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini savundu

03 Mart 2017 00:09

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu’nda cezaevleri tartışmasında AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP’li  milletvekilleri  tarafından cezaevlerindeki  tutuklular için kullandıkları ‘tutsak’ kelimesinin  adalette yargılaması devam eden kişileri  ‘tutsak’ diye ifade etmenin doğru olmadığı gerekçesiyle  kayıtlardan  çıkarılması  önerisinde bulundu. Elitaş  tutsak kelimesinin savaş esiri  anlamına geldiğini söyledi.

 TBMM tutanaklarında Elitaş’in  sözleri şöyle:

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Öte yandan, bazı arkadaşlarımız ifade etti, az önce aldığım bilgi çerçevesinde doğruluğunu teyit etmeye çalıştım, doğru olmadığını duyunca da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hasta tutuklu ve hükümlüler cezaevinden herhangi bir şekilde hastaneye muayeneye götürüldükleri takdirde kelepçe yapılmadığı hakkında bilgi geldi.

Yalnız buradan bazı arkadaşlarımız tutukluları "tutsak" diye ifade etmeye çalışıyorlar. Tutsak, savaş esiri demektir. Savaşta ortaya çıkan, iki ülke arasındaki yapılan mücadelede esir alınan kişilere, esir olan kişilere "tutsak" denilir. Burada hem "tutsak" diyeceksiniz, "tutsaklarımız" diyeceksiniz, bu ülkede milletvekilliği yapacaksınız, düşman saflarında bulunuyor gibi bir tavırla cümleleri ifade ederek burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilliği yapıp…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - …adalette yargılaması devam eden kişileri "tutsak" diye ifade etmenin doğru olmadığını altını çizerek söylemek istiyorum ve bunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarından çıkarılması gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü, tekrar altını çizerek söylüyorum, bazı arkadaşlarımızın bilerek veya bilmeyerek -umarım ki bilmeyerektir- "tutsak" ifadesini, "bizim tutsaklarımız" ifadelerini kullanması Türkiye'ye düşman saflarında bulunduklarının altını çizmek anlamına gelir.

 

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