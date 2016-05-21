AKP Grup Başkanvekili: CHP'nin 100'den fazla vekili HDP gibi 'hayır' oyu verdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dokunulmazlıkların kaldırılmasının 376 oyla kabul edilmesine ilişkin olarak, "CHP sadece 20 vekiliyle beraber bu konu millete gitmesin diye oy vermiştir. CHP'nin 100'den fazla milletvekilinin HDP gibi hayır oyu verdiğini üzülerek gördük" sözleriyle CHP'ye yüklendi.



AKP'li Turan, dokunulmazlıkların kaldırılasına ilişkin teklifin kabul edilmesiyle milletin beklentisinin karşılandığını söyleyerek, 'evet' oyu veren milletvekillerine teşekkür etti.

Bülent Turan, 376 oy alınmaması durumunda referandumun gündeme geleceğini belirterek, "Ancak 90 yıllık Mustafa Kemal'in partisinin geldiği yer HDP'nin kötü bir taklidi. İlk tur oylamalarda sadece 'hayır' diyerek süreci değiştiren , sadece 20 vekiliyle beraber sadece bu konu millete gitmesin diye oy vermiştir. CHP'nin 20 vekili evet oyu vermekle beraber 100'den fazla vekilini HDP gibi hayır oyu verdiğini üzülerek gördük. Keşke bu sonuç 450'lerle ifade etseydi."

'Partili cumhurbaşkanlığıyla yolumuza devam etmek isteriz'

AKP Grup Başkanvekili Turan, 'Referandum tamamen gündemden çıkmış mıdır? İktidar partisi için Haziran takvimi partili cumhurbaşkanlığı şeklinde mi işleyecek?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Referandum 367'den sonra gerekli olmayan takdire bağlı bir süreç. Cumhurbaşkanımızın talebi doğrultusunda tekrar referandum gündeme gelebilir tabii ki.



Eğer başkanlıkla ilgili adım atamayacaksan, başkanlık tartışmaları bu ülkede zaman kaybettirecekse bizim zaman kaybedecek lüksümüz yok. İsteriz ki başkanlık gecikecekse partili cumhurbaşkanlığının gecikmeden resmileşerek yolumuza devam etmemiz. Bu yeni dönem takvimine bağlıdır"