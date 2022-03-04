AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: En düşük benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye

AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, TBMM'de yaptığı konuşmada akaryakıtı en ucuza satan ülkenin Türkiye olduğunu iddia etti. Özkan, "En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" dedi.

Benzine ve motorine son 3 günde 3 zam gelmesiyle, 20 liraya dayanan fiyatlardan şikayetler sürerken, zamlar, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuların görüşüldüğü anlarda ele alındı. Grup başkanvekilleri akaryakıt zamlarına ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada AKP iktidarında enflasyon rakamlarının tek haneli rakamlara düşürüldüğünü belirtti. Özkan'ın, konuşmasındaki benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

"Avrupa ortalamasının altında satılmakta"

En ucuz benzin ve mazotun Türkiye'de satıldığını öne süren Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır."

"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"

Meclis'te enflasyon rakamları, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin konuşmasının videosunu Twitter hesabında da paylaşan Özkan, paylaşımına şu notu düştü: "Enflasyonu çift haneden tek haneli rakamlara nasıl indirmişsek, küresel salgına bağlı, tedarik zincirindeki bozulma, emtia fiyatlarındaki artış, savaşlar nedeniyle artan enflasyonu, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023’e giderken tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz."