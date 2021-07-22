AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak "Aslında bir erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu" dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP, HDP ve İYİ Parti arasında herkesin bildiği bir ittifakın bulunduğunu, bunu yerel seçimlerde gerçekleştirdiklerini savunan Akbaşoğlu, "2023 seçimlerinde de 'Nasıl bir strateji belirleyelim ki en çok oyu alabilelim.' yönünde bir taktik ve strateji içindeler" diye konuştu.

HDP ile yapılan ittifaktan İYİ Parti seçmeninin büyük rahatsızlık duyduğunu öne süren Akbaşoğlu, "Bunu kapatmaya dönük, bu kayıkçı kavgasını da kendi aralarında çıkarıyorlar. Beyanda bulunanların, kendi iradeleri yok ki biz ona göre bir yorum yapalım. Bir taraftan aba altından sopa göstererek bir tehdit ve şantaj unsuru ön plana çıkarılıyor diğer taraftan da müttefikliklerini her türlü olumsuz gündeme rağmen yürütüyorlar. Bundan sonra da yukarıdan nasıl bir talimat gelecekse ona göre hareket edeceklerine şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına cevap veren Akbaşoğlu, "Erken seçime karar verecek olan parlamentodur. Parlamentoda da çoğunluk kararıyla ancak erken seçim kararı alınabilir. Gerek AK Parti gerekse MHP net şekilde yetkili kurulları ve genel başkanları marifetiyle seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını defalarca deklare ettiler. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Herhangi bir erken seçim kararı söz konusu değil." dedi.

"En ufak bir tereddüt yok"

Akbaşoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla 1 Temmuz itibarıyla normalleşme süreci başladığını, "milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı özlediğini" söyleyerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da milletle bir araya gelmeyi, onlara dokunmayı, onların taleplerini almayı özlemiş vaziyette. Dolayısıyla 1 Temmuz ile sahalara da inilmiş oldu ve yatırım programları ve açılışlar marifetiyle gidilen illerde de teşkilat toplantıları şeklinde bir program uygulanıyor. Aslında bir erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu. Dolayısıyla biz seçimle ilgili zamanında yapılacağı vurgusunu tekrarlıyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Bununla beraber halkımızın arasına, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye, yaptığımız hizmetleri anlatmaya, onların taleplerini almaya dönük çalışma startını da vermiş vaziyetteyiz.

TBMM 1 Ekim'e kadar yasama çalışmalarına ara verdi. Bütün milletvekillerimiz bu sürede vatandaşlarımızın arasında olacak. Milletvekillerimiz, 19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri, eserleri ve yatırımları vatandaşlarımıza anlatacaklar. Vatandaşlarımızın taleplerini, dertlerini dinleyecekler ve inşallah 1 Ekim'de yasama faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla gerekli yasal düzenlemelere dönük biz de üzerimize düşeni ortaya koyacağız."

"Bu partiler, dışarıdan önlerine koyulan isim neyse onu zikredecekler"

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalara değinen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP içinde bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nun başka bir taraftan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri zikrediliyor. Ayrıca İYİ Parti'den Meral Akşener'in ismi zikrediliyor. 'Siz onu çıkartırsınız, biz bunu çıkartırız...' Güya kendi aralarında ittifaklar ama daha HDP bir şey söylemiş değil. Bir taraftan bazı partilerin tabanlarını rahatlatmaya dönük bir kayıkçı kavgası söz konusuyken diğer taraftan da gerçekten kendi içlerinde isim noktasında da bir belirsizlik söz konusu. Niye? Çünkü kendi iradeleri, kendileriyle ilgili geleceği tayin etmeye yeterli değil. Bu partiler, dışarıdan önlerine koyulan isim neyse onu zikredecekler. Bu nedenle bu partilerin, bu konuda siyasi rüştlerinin tam olmadığı kanaatini taşıyorum. Zira kendi göbeklerini kendi kesecekleri bir noktada değiller. Bu nedenle de devamlı bir sözü, aynı partiden başka bir parti yetkilisi değiştirmek durumunda kalıyor. Bu çatışmanın asıl nedeni, kendi başlarına karar verememeleri."

"Yerli otomobilimizin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez"

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 2023'ün yalnızca bir seçim olmadığını, sadece Türkiye için değil aynı zamanda bütün dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Başlattığımız büyük projelere sahip çıkarak onları süper lig oyuncusu olan Türkiye'nin ekonomik kalkınmışlığında güçlü bir unsur haline getirmenin aynı zamanda bir seçimi olacak 2023. Allah korusun AK Parti, Cumhur İttifakı kaybettiğinde TOGG yani yerli otomobilimizin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez. Çünkü Devrim otomobilini yaptırmadılar. Nuri Demirağ'ın uçaklarını pert ettiler. 1940'lı yıllarda maalesef CHP döneminde bu milli sanayimize yönelik birçok yıkımlar gerçekleştirildi. 'Manda ve himaye kabul edilemez.', 'İstikbal göklerdedir.', 'Tam bağımsız Türkiye' sözünün gerçekleştirildiği dönem, Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye dönemidir. Batı, tam bağımsız, dik duran, kendi hak, alaka ve menfaatlerini, karada, havada ve denizde sonuna kadar kararlılıkla savunan bir Türkiye görmek istemiyor. Kendisinin yönlendireceği, 'Bizim çocuklar.' diyebileceği, manda ve himayesine alabileceği bir yapı ile temas halindeler."