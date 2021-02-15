AKP Grup Başkanı Naci Bostancı: "Kuruluş anayasası" diye bir şey söz konusu değil; amaç, cumhuriyetimizi özgürlükler temelinde ileri taşımak

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Yeni bir kuruluş anayasası hazırlanacağı” açıklamaları nedeniyle kamuoyunda oluşan eleştirilere yanıt verdi. Bostancı, yaptıkları çalışmanın “Kuruluş anayasası” olmadığını belirterek, “Amaç, cumhuriyetimizi özgürlükler temelinde ileri taşımaktır” dedi.

Yeni anayasa tartışmaları sürerken, "yeniden kuruluş anayasası" ifadesiyle açıklamasına muhalefetin tepkisini çeken AKP'li Cahit Özkan, yeni bir açıklama yapmış; "yeniden kuruluş anayasası" sözüyle "kuruluştaki maddi-manevi değerleri yeniden hayata geçirmeyi" kast ettiğini söylemişti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'li Bostancı, bazı parti yöneticilerinin sözlerini düzelterek, şunları söyledi:

“Siyasetin en temel ortak görüşü, 1982 Anayasası’nın değiştirilmesiydi ve geçmişte bu konuda ortak çalışmalar yaptık. Anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydadan yola çıkılarak bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Geniş kesimleri kucaklayacak ortak temeller üzerinden yeni bir anayasa çalışması yapılabilir.

"Yenilenen ruhla hareket"

Türkiye siyasetinde böyle bir sağduyu olduğunu kanatindeyim. Bu nedenle, kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değildir. Yenilenen bir ruhla hareket etmek amaçlanmaktadır. Bu devleti 1923 yılında kuran idarenin önderliğinde, siyasi ve hukuki değerlendirmeler yapılarak süreklilik esasıyla müzakere edilecektir. Biz çalışmaları bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yeni bir devlet, kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değildir. 1923 yılındaki kurulan devletin tecrübelerinden yola çıkarak akıl ve mantıkla yürüyebileceğimiz bir çalışma vardır.

Yeni anayasa geçmişin tecrübelerinden yararlanarak, geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Amacımız 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizi, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha ileri taşımaktır. Neredeyse 100 yıllık bir tecrübeyi hesaba katmadan, dikkate almadan bir anayasa yapılamaz.

"Süreklilik esastır"

Dolayısıyla çalışmaları yapmayı planladığımız anayasa ‘süreklilik temelinden’ yola çıkılarak hazırlanacaktır. Toplumsal ve politik deneyim hesaba katılmadan anayasa yapılamaz. En temel unsur, anayasa çalışmaları yaparken, güncel tartışmalardan uzak durmaktır.”

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