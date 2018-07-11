AKP Grup Başkanı Bostancı: MHP'nin çok yüksek sesle karşı çıkacağı yasa tekliflerini niye yapalım

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı Meclis'te yüzde 50'nin altında kalan partisi için değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "MHP bazı yasa tekliflerinin oylanmasında bizimle ortak hareket etmese bile karşı bloğa geçmediği sürece bir sorunumuz yok" diyerek, "Ki zaten biz de MHP’nin çok yüksek sesle karşı çıkacağı yasa tekliflerini niye yapalım" ifadesini kullandı.

HaberTürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan Bostancı TBMM’deki çoğunluğuk ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Geçmişte de yasa çıkarmak için TBMM’de yarıdan bir fazla çoğunluğuna ihtiyaç yoktu, bugün de yok. Mevcut Anayasa’ya göre şu anda 301 vekille istediğimiz yasayı Meclis’ten geçirebiliriz. Yani AK Parti’nin yasa çıkarmaya yeten bir sayısı var. Engel ne? Çıkaracağımız yasaya karşı olanların bizim Meclis’te bulunduracağımız çoğunluktan bir fazlası ile bunu engellemeleri. Bunu yapabilmek için de MHP’ye ihtiyaçları var. Yani MHP de muhalefet boluğu ile birlikte hareket edecek. Bu da pek mümkün görünmüyor. MHP, AK Parti’nin getirdiği bir yasa teklifi için gidip CHP ve HDP ile birlikte hareket etmez. MHP bazı yasa tekliflerinin oylanmasında bizimle ortak hareket etmese bile karşı bloğa geçmediği sürece bir sorunumuz yok. Ki zaten biz de MHP’nin çok yüksek sesle karşı çıkacağı yasa tekliflerini niye yapalım. Sonuçta uzunca bir süredir, pekçok konuda ortak tavır aldığımız bir parti."