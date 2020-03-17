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AKP Grup Başkanvekili Bostancı'dan umreden gelen vekil açıklaması

"Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir"

17 Mart 2020 12:50

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir" dedi

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, umreden dönen vekillerin Koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddiaları yalanladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bostancı, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir. Genel Kurul çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nın kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" ifadelerini kullandı.

 

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