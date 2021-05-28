AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçim barajı hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, ""Avrupa Konseyi'nin, AİHM'in baraj değerlendirmesine baktık. 'Yüzde 5 mi, 7 mi, 10 mu olsun?' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Genel kanaatimiz barajın indirilmesi yönünde" dedi.

Turan, partisinin uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında üzerinde çalıştığı ve seçim barajının düşürülmesini de kapsayan Seçim Kanunu hakkındaki değişikliğe ilişkin yol haritasını anlattı. Sistem değişikliğiyle birlikte atılması mecburi adımlar olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi:

"Birçok temel kanunun aslında yeni sisteme göre revize edilmesi lazım. Bunun için partimiz bir çalışma komisyonu kurdu. Benim de içinde olduğum komisyonun başkanlığını genel başkan yardımcımız Hayati Yazıcı yaptı. Son MYK toplantımızda da gelinen yerle ilgili tüm dünya örneklerine bakarak büyük bir sunum yaptı. Bu sunumu şu anda değerlendiriyoruz. Belki birkaç MYK toplantısında değerlendirme gerekebilir.

"Yüzde 5 mi, 7 mi, 10 mu olsun?"

Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin baraj değerlendirmesine baktık; ‘Yüzde 5 mi, 7 mi, 10 mu olsun?’ tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz. Genel kanaatimiz barajın indirilmesi konusunda. Onun dışında; ‘dar bölge mi, daraltılmış bölge mi’ bunların tartışması yapılıyor. Bir bölgenin içerisinde 5 milletvekili mi olacak, 7 milletvekili mi olacak, Türkiye’nin nüfusuna göre, illere göre kaç vekilin bir ilde olması daha demokratik olur, daha uygulanır bir sistem, bunu tartışacağız.

MHP başta olmak üzere bütün partilerle bunu görüşeceğiz. Dünya değişiyor, bizim sistemimiz değişti, bu sisteme bağlı olarak da daha demokratik Siyasi Partiler Yasası’nı, daha demokratik benzer ana temel kanunları yapmak görevimiz. Yüksek Seçim Kurulu yetkileri meselesi var, birçok mesele var hepsini tartışmaya devam ediyoruz." (DHA)