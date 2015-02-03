AKP grubunda tartışma: Sayın başbakan size yalan söylüyorlar

AKP'nin bugünkü (3 Şubat 2015) grup toplantısında bir kadın "Sayın başbakan yanınızdakiler size yalan söylüyorlar, talimatlarınızı yerine getirmiyorlar" diye bağırınca tartışma yaşandı.

AKP Çankaya teşkilatından oldukları öğrenilen bir grup kadın Meclis grup toplantısına katıldı. Grup dağılırken bir kadın, “Sayın başbakan yanınızdakiler size yalan söylüyorlar, talimatlarınızı yerine getirmiyorlar” diye bağırdı. Korumalar kadına müdahale ederek, uzaklaştırdı.

Bir kadın, polisin ağzını kapatmaya çalışmasına da sert tepki gösterdi.

Polis, kadını meclis lokantasının bulunduğu koridora doğru zorla götürmeye çalıştı. Buna sert tepki gösteren kadın, “Ben 54 yaşındayım ne yapıyorsunuz, ne sürüklüyorsunuz” diye bağırdı. Olayı gören AKP Milletvekili Alev Dedegil müdahale etti. Dedegil’in, “Bırakın ne yapıyorsunuz, ben milletvekiliyim” müdahalesi üzerine Meclis koruma amirleri kadını, odalarına götürdüler.