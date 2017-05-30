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Politika

AKP Grubu öncesinde 'arama' gerginliği

Salondaki eski milletvekilleri dışarı çıkarılmak istenmelerine itiraz ederken, danışmanlar da alkışlı ıslıklı tepki gösterdi

30 Mayıs 2017 14:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan olarak ilk kez kürsüye çıkacağı AKP'nin bugünkü Meclis grubu öncesi arama gerilimi yaşandı. 

Cumhurbaşkanlığı korumaları, Erdoğan’ın gelişi öncesinde toplantının yapılacağı salonda bomba köpeğinin de kullandıldığı güvenlik araması yapmak istedi.

Korumalar, bunun için de o sırada salonda bulunan eski milletvekilleriyle birlikte vekilleri için yer tutan danışmanlardan dışarı çıkmalarını istedi. Salondaki eski milletvekilleri dışarı çıkarılmak istenmelerine itiraz ederken, danışmanlar da alkışlı ıslıklı tepki gösterdi.

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