AKP: Görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı atama yapsın

AKP’nin belediyelerle ilgili yeni düzenlemesinde “teröre destek verdiği" iddiasıyla görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı atama yapacak.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuşan AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu’ya yaptığı inceleme gezileriyle bölgedeki belediyelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesini amaçlayan düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıkladı. Özhaseki, AKP’de yaşanan gelişmeler nedeniyle düzenleme tasarısının yeni başbakan belli olduktan sonra TBMM’ye gönderileceğini ifade etti. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Özhaseki, yeni düzenlemeyle ilgili özetle şu bilgileri verdi:

"Maaşı örgüt alıyor"

“Eğer, teröre destek veriliyorsa hiçbir demokratik kural işlemez. Vatandaş belediyeye oy verirken ‘çukur kazın’ diye oy vermiyor. Yerel yönetimler teröre destek veriyorsa halkın yapacağı bir şey yok. Bölgedeki halkın iradesi yok. Konulan belediye başkanı örgüte karşı sorumlu oluyor. Kafalarda hizmet yok, ideolojik davranılıyor. Belediyelerde personel giderlerinin belediye bütçesinin yüzde 30’nu geçemeyeceği durumu var. Belediyeler taşeronluk hizmeti alıyor. Yüksek maaş veriliyor, ancak örgüt parayı elinden alıyor.”

“Bu konuda iki düzenleme yapılması öngörülüyor. Birincisi, hizmemtin aksatılmaması durumu. Belediyenin hizmeti aksatması halinde, valiler daire müdürlerinden veya yerleşim yerinin ileri gelenlerinden bir komisyon kuracak. Bu komisyon, aksayan hizmeti tespit edecek ve hizmetin sağlanması için “doğrudan temin” yöntemiyle hizmetin giderilmesini sağlayacak. Faturayı alacak, İLler Bankası’na gönderecek ve parayı tahsil edecek.”

Meclis feshedilecek

“Eğer terör durumu varsa, görevden alınan belediye başkanının yerine seçme ve seçilme hakkına sahip bir kişi dışarıdan atanabilecek. Bu atamayı ilçelerde valiler, iller ve büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığı yapacak. Atanan kişi, belediye meclisini feshetme yetkisine sahip oalacak ve meclis fesih edilebilecek. Yeni yerel seçimlere kadar böyle devam edilecek.”