AKP Genel Sekreteri’nden HDP’lilere: Size etek giydiririz!

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, HDP’li milletvekillerine "Bu ülkede vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sokakta bulmadık, size de yedirmeyeceğiz. Size etek giydirip gezdiririz ama bu ülkeyi böldürmeyiz" dedi.

Gül, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Şehitkamil İlçesi Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu ülkede vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sokakta bulmadık, size de yedirmeyeceğiz. Size etek giydirip gezdiririz ama bu ülkeyi böldürmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün her gün bir çukur kazanlar ve o çukurlara bombalar koyanlara karşı tüm güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürüyor. Şundan emin olun ki, o çukurlar kapatılıncaya kadar ya da o çukurlara kendileri gömülünceye kadar bu mücadele kararlı şekilde sürecek" diyen Gül, "Bu ülkede Kürdün kanı üzerinden siyaset yapmak isteyenler var" ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Gül, şunları kaydetti:

Bölge halkına en büyük zulmü yapan anlayışı şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Dünyayı başlarına yıkacağız' dedi. Eş başkan bozuntusu da çıkmış 'bu lafı yediririz' diyor. Senin her gün Mecliste gerilla diye bağırdığın ve erkek diye gezinen teröristler, etek giyip geziyorlar. Bu ülkede vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sokakta bulmadık, size de yedirmeyeceğiz. Size etek giydirip gezdiririz ama bu ülkeyi böldürmeyiz.

Kürt sorununu çözdük

AKP'nin Kürt sorununu çözdüğünü ileri süren Gül, "Kürt kardeşlerimizin her türlü hakları mevcuttur. Ama Türkiye'de şu an bir terör sorunu vardır. PKK sorunu ve PKK'ya yaslanarak siyaset yapan işbirlikçiler, maşalar sorunu vardır. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz" dedi.