AKP Genel Merkezi'nde 'ortak hükümet' konuşuldu

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ortak hükümet kurma çalışmaları için üç parti ile ilk tur ziyaretleri ve görüşmelerle ilgili kapsamlı değerlendirme yapıldığını belirterek, "Yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu ile Perşembe günü gerçekleştireceğimiz MYK toplantımızda bu sunumlar genişçe değerlendirilerek, partimizin bundan sonra izleyeceği politikalar belirlenecektir" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atalay, yazılı açıklamasında, AKP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında düzenlenen, MYK ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile hükümet kurma amacıyla yapılan ziyaretlere katılan komisyon üyelerinin katıldığı toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Suruç ve Adıyaman'daki terör olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı, Genel Başkan Davutoğlu'nun da bugün gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin bilgi verdiğini belirten Atalay, ele alınan bir diğer konunun ise ortak hükümet görüşmeleri olduğunu bildirdi.



Atalay, şunları kaydetti:



"Ortak Hükümet kurma çalışmaları için üç parti ile ilk tur ziyaretleri ve görüşmelerle ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş olup, analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu ile Perşembe günü gerçekleştireceğimiz MYK toplantımızda bu sunumlar genişçe değerlendirilerek, partimizin bundan sonra izleyeceği politikalar belirlenecektir."