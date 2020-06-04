AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin erken seçim şartlarına sahip olmadığını belirterek, "Erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum" dedi.

Numan Kurtulmuş, Haber Global ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

"Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor"

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Biz konularımızı demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim.



Türkiye'nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.

"Erken seçim olmayacaktır"

Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum."