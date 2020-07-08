AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bana sorarsanız Ayasofya bugün açılsın

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılacağı iddialarına ilişkin,İnşallah daha önce acılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş inşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir destegi söz konusudur. Ak partinin oy kaybı söz konusu degildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız." ifadesini kullandı.