AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Anayasayı millet yapar; millet tarihte bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa ile ilgili, "Anayasayı millet yapar. Millet tarihte bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı" dedi.

AKP Tokat İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla konuşma yaptığı kongreye AKP genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Leyla Usta Şahin, AKP Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ile Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer katıldı.

"Muhalefet yalpaladı"

Çok partili siyasi tarihinin darbeler tarihi olduğunu söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Hemen hemen her 10 yılda bir bu ülkede darbeler yapılmış. 60'ta, 70'te öyle muhtıralar, 80 darbesi öyle 97 post modern darbe süreci ve 15 Temmuz 2016. Son iki darbe hariç hepsi hedefine ulaşmış. 2007, 2008'deki o darbe teşebbüsünü 27 Nisan'da muhtıra ile kamuoyuna duyurulan o darbe teşebbüsü, AK Parti liderinin duruşu ile önlenmiştir. Siyasi tarihte ilk defa bir lider ekibi ile birlikte darbe önlemiştir. Sağa sola kaçmamış, ekibi de kaçmamış. Kapının arkasına gizlenmemiş. Darbeyi önlemiştir. Yine 15 Temmuz'da o alçak darbeyi Cumhurbaşkanı'mızın televizyon aracılığıyla yaptığı çağrı ile çıkarak, sabah olmadan bu millet darbeyi önlemiştir. Bunlar tarihe geçecek. Millet egemenliğinin ne kadar üstün, ne kadar önemli olduğunun temel parametreleridir" dedi.

Bugüne kadar 5 anayasa yapıldığını söyleyen AKP'li Yazıcı, "Bizim tarihimizde 5 tane anayasamız var, Osmanlı dönemi dahil. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasasıdır. Anayasayı kim yapar? Millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete aittir. Bu hak devredilemez. Asla başka kurumlara, kişilere devredilemez. Millet bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı, beyni döndü. Yürüyüşümüz hep doğru yolda, doğru istikamette" diye konuştu.