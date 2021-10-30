AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Asgari ücret ve emekli aylıklarını en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin olarak, "En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek" dedi.

AKP Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'na katılan Demiröz, Şehitkamil Kongre Merkezi'ndeki program arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vasfıyla ilgili sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

"En çok asgari ücretli ve emeklinin durumu soruluyor"

Demokrasi yolculuklarındaki 20 yılda nereden nerelere geldiklerini, hangi aşamalardan geçtiklerini katılımcılara aktardıklarını, aynı zamanda ekonomiye ilişkin soruları cevaplandırdıklarını dile getiren Demiröz, kendisine daha çok asgari ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının sorulduğunu kaydetti. Demiröz, sahada anlatacakları çok şeyin olduğunu, AK Parti'nin makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

"Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek"

"İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor" diyen Demiröz, şunları ifade etti:

"Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.

"Telaffuz ettiğimizin üzerinde bir fon ayrılabilir"

Bunun dışında onlara Kredi Garanti Fonu'yla yeni bir fon düzenleniyor, pandemi sürecinde geçen yıl 250 milyar lira verdik ama genelde büyük esnaf faydalandı çünkü bankalar kredi verirken bazı şeyler istiyor, ipotek, evrak, bilanço istiyor ama küçük esnafta bu tür şeyler eksik olduğu için o kredilere ulaşamadı, aslında ulaşılacak nokta oydu. Bu nedenle onları da kapsama alacak şekilde diğerlerinden ziyade, küçük esnafı kapsama alacak şekilde çalışmalar başladı. Geçtiğimiz gün buraya gelmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüm, hazır olduğunu hatta rakam açıklamayacağım ama bizim telaffuz ettiğimiz rakamların daha üstünde bir fon ayırabilecekleri ifade edildi. Bu da bizim elimizi güçlendirdi." (AA)