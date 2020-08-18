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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 ay boyunca neden sustunuz?

18 Ağustos 2020 15:00

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Joe Biden' açıklamalarına tepki gösterdi. Ünal, Kılıçdaroğlu'na, "7 ay boyunca neden sustunuz?" diye sordu. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tweetini alıntılayan Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" ifadesini kullandı. 

 Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine neden yedi ay sonra tepki verildiğini sormuştu. Kılıçdaroğlu, "Acaba yine birileri, 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi?" düşüncesini dile getirmişti.

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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