AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Joe Biden' açıklamalarına tepki gösterdi. Ünal, Kılıçdaroğlu'na, "7 ay boyunca neden sustunuz?" diye sordu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tweetini alıntılayan Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine neden yedi ay sonra tepki verildiğini sormuştu. Kılıçdaroğlu, "Acaba yine birileri, 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi?" düşüncesini dile getirmişti.