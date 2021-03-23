AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan kabine değişikliği iddialarına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” dedi.

Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi. Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Sonuçta İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl öncesinde bağlamından koptu; asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef bir üçüncü cinsiyet dayatmanın aparatı haline geldi" dedi. "Türkiye'nin hukuk sistemi bütün bu hakları korumak ve bunu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmak dirayetine sahiptir" diyen Ünal, AKP'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını söyledi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kongrede biz Türkiye için güven ve istikrar diyoruz. Bu kongrenin önümü şu; bir, Türkiye'nin100. yılına yürüyoruz. İki, siyasal açıdan 2023 seçimlerine gidiyoruz. Seçilen bu kadrolar Türkiye'yi, 2023'e taşıyacak kadrolar, siyasal olarak."

"Ak Parti neden 19 yıldan beri iktidarda sorusunu sorduğumuzda, AK Parti 20 yaşının 19 yılın nasıl iktidarda geçirmeyi başardı diye sorduğumuzda sanırım bunun en güzel cevabı AK Parti bir öğrenen organizasyondur. AK Parti deneyimlerinden öğrenen kendi ihtiyaçlarına, göre kendisini yenileyen bir yapısı var. O yüzden 19 yıllık bir başarıyı getiriyor. Yani düşünün karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamamış bir muhalefet var. Ve bu psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var karşımızda. Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan ve her geçen gün deneyimini artıran ve kendi kadrolarını da bu anlamda daha tecrübeli hale getiren bir AK parti var. Evet, 6. olağan kongrede çok ciddi anlamda bir gençleşme yaşadı. Bizim MKYK'mızda 6 tane gençlik kollarımızdan gelen genel başkan yardımcılarımız var. Bunlar da geçtiğimiz üç. yılda ciddi anlamda deneyim kazandılar. 2023'e giderken hem deneyim hem tecrübe hem dinamizm hem gençlik Ak Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş de bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK'mızın sayısı artacak, genişleyecek. Sayı henüz netleşmedi ama şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını, birim başkanlıklarını da güncelliyor ve yeniliyor. Biz zaten şunu söylüyoruz, '19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı ve biz yeni başlıyoruz.' Cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüzyıla başlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir yüzyılı başlıyor. Biz bu 19 yılı; şimdi bize yok efendim metal yorgunluğu' hayır. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin alt yapısını hazırladık ve inşallah şimdi yola çıkıyoruz. "

"(Yeni birimler oluşturulması) Bunlar şuanda tüzük komisyonu tarafından çalışılıyor. Bunlar kongrede yapılacak değişiklikler , henüz daha bu konudaki çalışmalar bitmedi. Bittiğinde kamuoyuyla bunları paylaşacağız. Genel Başkan vekilliği devam edecek. HDP'ye davet gitmedi. 11 tane siyasi partiyi davet ettik. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı, bir proje, bir seçim ittifakı değil. Cumhur İttifakı 15 Temmuz akşamı oluşmuş bir millet mutabakatı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı başka ittifaklarla karşılaştırmamak lazım."

"(Kabine değişikliği bekliyor muyuz?) Tabii değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştirince aslında sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. "

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin hukuki açıklama

"Bu konu zaten açıklandı. Cumhurbaşkanlığı bu konuda yani bizahiti uluslararası sözleşmel3eri imzalama yetkisi olduğu gibi, bizzat Cumhurbaşkanı'nın çıkma yetkisi var. Evet bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu konu düzenlendi ama burada ilgili düzenlemede bu cumhurbaşkanlığı kararından ziyade, yani, cumhurbaşkanlığı kararnamesinden ziyade bizzahiti Cumhurbaşkanklığı'nın kararı olarak bu sözleşmeden çıkıldı. Bu konuda da hem Anayasa 104. madde hem de meselenin hukuki boyutuna baktığımızda herhangi bir hukuki sorumluluğu görünmüyor. (Meclis'in onayıyla çıkması gerekir eleştirilerine) Bu yetkiyi Anayasa bu yetkiyi Cumhurbaşkanına vermiş. Daha sonra da sanırım 1962'de yapılan düzenleme olduğu gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bu düzenleme aktarıldı. Bakanlar kurulunun yetkisi de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanına verildiği için buradan cumhurbaşkanı kararıyla çıkıldı.

Sayın cumhurbaşkanımızın anlaşmaları sona erdirme yetkisi 9 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3. maddesi, 1963 tarihinde 244 sayılı kanunla kabul edilmiş düzenlemenin birebir aynısı. Yani milletlerarası anlaşmalara ilişkin geçerli sistemimiz yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle düzenlenmiş değil. Milletlerarası anlaşmalara ilişkin hukuki sistemimiz. 60 yıllık bir geçişe sahip. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte bu bakımdan yeni bir sistem kurulmamış, Meclis ve yürütmenin yetkileri aynan kurulmuştur. Tek fark demin de ifade ettiğim gibi önceden bakanlar kuruluna ait olan yetkiler başkanlık sistmeine geçişle cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu konuda hukuk son derece açık.

"İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl öncesinde bağlamından koptu"

"Sonuçta İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl öncesinde bağlamından koptu; asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef bir üçüncü cinsiyet dayatmanın aparatı haline geldi."

"AK parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor"

"AK parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin hukuk sistemi bunu gerçekleştirebilecek güçte. Türkiye'nin kendi insanını temel insan haklarını kadına karşı şiddeti çocuğa yönelik şiddeti sadece çocuğa değil bütün canlılara; şimdi hayvanları korumayla ilgili de bir düzenleme mecliste. Türkiye'nin hukuk sistemi bütün bu hakları korumak ve bunu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmak dirayetine sahiptir. Biz bu konuda oturup daha önce yaptığımız düzenlemelerin ışığında ve bugünkü ihtiyaç ve gelişmelerin ışında yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. "

"(Fezlekeler) Anayasa'nı 84. maddesi son derece açık. Geçtiğimiz günlerde kesinleşmiş bir yargı kararı okundu. Önümüzdeki süreçte de TBMM Başkanlık Divanı'nın vereceği bir karar bu."