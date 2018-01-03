AKP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de herkesin Erdoğan'a borcu var...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ''Türkiye'nin elde etmiş olduğu imkânlardan dolayı herkesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a borcu olduğunu'' söyledi. Karacan, "Hepimiz şapkamızı önümüze koyup, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir'de yaptığı konuşmasında Türkiye’nin AKP iktidarı sürecinde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

"Allah rızası için hizmet etmemiz gerekiyor"

Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"2019'a giden süreçte bizim hep birlikte sahada olup, dava neferi olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim yapmamız gereken kenetlenmek, bunu 2019'dan sonraki geleceğimiz için yapmamız gerekiyor. 2023, 2053, 2071 sürecine, bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak hesabı kenara bırakıp, Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor.

"Erdoğan'ın elini nasıl rahatlatabiliriz diye düşünmeli"

Orta yaşın üstündekiler Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler. Belki genç arkadaşlarımız 80'li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye, bugünlere 2002 yılından sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan vasıtasıyla geldi. Türkiye'nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin Cumhurbaşkanımıza borcu var, hepimiz şapkamızı önümüze koyup, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız. Sandık başkanından genel başkan yardımcısına kadar bize düşen görev bu."