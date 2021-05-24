AKP'li Şen: "AK Parti’ye oy veririm" diyen Z kuşağı oranı yüzde 33; bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan seçim anketlerine göre, Z kuşağının yüzde 33'ünün AKP'ye oy verdiğini, bunun da CHP seçmeninin ortalamasından 10 puan fazla olduğunu savundu.

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet'e konuşan AKP'li Şen, Nisan ayında yapılan son araştırmaya göre AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 olduğunu söyledi.

Acet, Şen'in, “X, Y, Z kuşaklarının analizini yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde" sözlerini aktardı.

Acet, "Görüldüğü üzere bu veriler, 'Ak Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler Ak Parti’den koptu' gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe Ak Parti’ye verilen oylarda bir azalma var. Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan 'Onlar 2002 öncesini yaşamadılar' cümlesi doğru bir argüman mı? Evet, öyle. Ama öyle de olsa, Ak Partililerin 'İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor' sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor" düşüncesini dile getirdi.

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