AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, pazartesi akşamı katıldığı bir canlı yayında partisinin oy oranını yüzde 37 olarak açıkladı:

"Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız. Doğalgazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık."

Geçen hafta da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'nin oy oranına ilişkin, "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" açıklaması yapmıştı.