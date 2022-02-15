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BBC Türkçe

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında

15 Şubat 2022 10:11

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, pazartesi akşamı katıldığı bir canlı yayında partisinin oy oranını yüzde 37 olarak açıkladı:

"Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız. Doğalgazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık."

Geçen hafta da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'nin oy oranına ilişkin, "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" açıklaması yapmıştı.

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