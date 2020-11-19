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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

19 Kasım 2020 18:38

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

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