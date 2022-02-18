AKP'li Özhaseki: CHP’li belediyeler vaatlerini yerine getirmedikleri gibi güzelim şehirlerimizi, 28 yıl öncesine götürdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının "Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır” açıklamasını değerlendirdi. CHP’li belediye başkanlarının algı operasyonları için büyük paralar harcadığını öne süren Özhaseki “CHP’li belediyeler vaatlerini yerine getirmedikleri gibi güzelim şehirlerimizi, 28 yıl öncesine götürdüler. CHP'den aldığımız güne, 94'e öncesine götürdüler” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ekonomik gelişmeler sonrasında yaptıkları "Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır” açıklamasına ilişkin Sputnik Türkiye’den Osman Nuri Cerit’e konuştu.

"Göreve geldiklerinden beri daha taş üstüne taş koymadılar"

CHP’li başkanların bir algı yaratmak istediğini savunan Özhaseki şöyle devam etti: “Benim gördüğüm şu; CHP’li belediye başkanları günlerini müthiş bir algı operasyonu ile geçiriyorlar. Bu algı işini de sevdiler. İş yapmaya niyetleri yok zaten becerileri de olmadığını bizzat yaşayarak görüyoruz. Göreve geldiklerinden beri daha taş üstüne taş koymadılar. Algı operasyonları için de büyük paralar harcıyorlar. Şehirlerimiz bir yandan talan ediliyor diğer yandan beceriksizlik ile adeta can çekişiyor. CHP’li belediyeler vaatlerini yerine getirmedikleri gibi güzelim şehirlerimizi, 28 yıl öncesine götürdüler. CHP'den aldığımız güne, 94'e öncesine götürdüler”

“Tecrübe ve birikimleri yok”

CHP’li belediye başkanlarının seçim öncesindeki vaatlerini yerine getirmediğini iddia eden Özhaseki “Metro yapacaklardı, yolları kapattılar. Yeşil alan yapacaklardı, dikey bahçeleri bile söktüler. ‘İstanbul'un özgelirleri kendine yeter, artar da bile’ demişlerdi, 3 yılda borç almak için çalmadık kapı bırakmadılar. Zaman, mekan ve imkan yönetimleri hakkında hiçbir tecrübe ve birikimleri yok. Selde tatilde, karda balıkçıda... Bakalım daha neler göreceğiz. Arkadaşlar sizin işiniz yok mu? Peki, dertleri ne? Sözde cumhurbaşkanlığı adaylığı. Bunların işleri güçleri; kendi geleceklerini, istikballerini düşünmek. Zamana, dair hiçbir tasarrufları yok. Hep ikbal peşindeler. Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girmişler. Parti için kaprisli mücadelenizi kendi içinizde gerin. Allah aşkına kişisel hırslarınız için büyükşehirleri kaderine terk etmeyin” ifadelerini kullandı.

“Algı operasyonuna para ayırıyorlar”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcamalarını da eleştiren Özhaseki “İşte bunun açık bir göstergesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesisler için 12 milyon lira, İstanbul depremlerine 495 milyon ama algı operasyonu yaptığı reklam için 895 milyon TL ayırmış. Görüyoruz ki algı operasyonları için ayırdıkları para depreme ayırdıkları bütçenin neredeyse iki katı. Yazık” dedi.