AKP Genel Başkan Yardımcısı: HSYK bildirisi korsan

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop bugün yayınlanan HSYK bildirisinin korsan olduğunu iddia etti.

HSYK'nın bildirisine ilişkin konuşan Mustafa Şentop "Sadece 13 üye korsan bildiri yayınladı. eskiden asker adına bildiri yayımlanırdı, şimdi HSYK yayınlıyor. Siyasi sonuç almak için savcılığın ve hakimliğin gücünü istismar etmeyelim" dedi.

HSYK kolluk yönetmeliğinde yapılan başsavcı ve amire bilgi verme zorunluluğunu anayasaya aykırı buldu. .HSYK'nın yaptığı açıklamaya, bazı HSYK üyleri muhalefet şerhi koymuştu.