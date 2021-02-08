AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan Boğaziçi açıklaması: Hiçbir devlet dayatmayla iş yapmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa konusuyla ilgili, "Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir" dedi.

Yazıcı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestolara ilişkin ise; "Dayatma bir hak değildir. Boğaziçi'ndeki eleştiri, protesto hakkı o sınırı aşarak dayatmaya doğru gidiyor. Hiçbir devlet dayatmayla iş yapmaz. Bunu, bu şekilde değerlendirmek ülkemizin çıkarları açısından doğru olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.

AKP Zonguldak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa konusunda açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:

"Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Sorunlar bitmez, sorunlar olacak. Yeter ki bu sorunlara doğru teşhis koyup çözüm arayan kadrolar olsun. Çözüm arayan tek kadro Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadrolarıdır. Anayasa bir ülkenin tabiri caizse hukuksal mimarisidir. Milletin hakkı olmasına rağmen milletimizin bu hakkını doğrudan doğruya hiçbir zaman kullanamamıştır. Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir. Zaman geldi gündem olarak geriye düştü, zaman geldi öne geçti ve Türkiye'yi her sorundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye'siyle, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına böylece yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım, birlikte düzenleyelim ve bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyle sorunlarını tasfiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek."

"Dayatma bir hak değildir"

Boğaziçi Üniversitesi ve bir takım konuları gündeme taşıyarak ülkenin huzurunu bozmaya çalışanların olduğunu söyleyen Yazıcı, "Boğaziçi Üniversitesi gündemini yaşıyoruz. Vatandaşın beğenmediğini eleştirme hakkı var. Beğenmediğine karşı gösteri yapma hakkı da var. Bu demokrasinin gereği. Ama hiçbir birey, hiçbir topluluk eleştiri, protesto, gösteri hakkımı kullanıyorum diyerek dayatma yapamaz. Dayatma bir hak değildir. Boğaziçi'ndeki eleştiri, protesto hakkı o sınırı aşarak dayatmaya doğru gidiyor. Hiçbir devlet dayatmayla iş yapmaz. Bunu, bu şekilde değerlendirmek ülkemizin çıkarları açısından doğru olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Zeki Tosun, yeniden AKP Zonguldak İl Başkanlığı'na seçildi.