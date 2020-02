AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Erdoğan - Bahçeli görüşmesi her an olabilir

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AKP ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında yapılmasın beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi. Kurtulmuş, "Cumhur ittifakında siyasi irade ve kararlılık var. Çalışmada gelinen aşama genel başkanlara arz edilecek. Mutabakat kesinleşmeden iller üzerinde konuşamam" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanımız dün itibariyle Türkiye'ye geldi. Çok uzak bir yoldan geldi. Dolayısıyla bu süre içerisinde her iki partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları mutabık kalınmış olan genel çerçeve içerisinde hangi adımlar atılabilir? Bunların çalışmasını yaptılar. Çalışmanın geldiği noktayı her iki genel başkan yardımcısı da kendi genel başkanlarına arz edecek. Sonuçta verilecek olan karar da genel başkanların aralarında yapacağı görüşmeyle, muhtemelen çok kısa sürede yapılacak görüşmeyle karar alınacaktır diye düşünüyorum.

Tabi ki her an olabilir. Her iki liderin sözlerinden anlaşılan bu görüşmenin bir an evvel yapılması yönündedir. Teknik çalışmalar hangi safhaya geldi, detaylar alındıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımız davet eder ve görüşme gerçekleşir.