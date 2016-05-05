AKP Genel Başkan Danışmanı Yazıcı: Olağan dışı görünen olağan şeyler...

AKP Genel Başkan Danışmanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında dün gerçekleşen ve kongreye gidilme kararının alındığı 1 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından, AKP'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Bunlar olağan dışı gibi görünen olağan şeyler" yorumu yaptı. "Oluşan sorunları konuşarak, partimizin ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümleriz" diyen Yazıcı, "Partilerde bu tür sorunların yaşanmasını tasfiye edecek olan en önemli karar organı büyük kongredir" dedi.

MYK, MKYK seçimi de olacak mı?

Yazıcı, "Büyük kongrede sadece genel başkan seçimi mi yoksa MYK ve MKYK üye seçimi de olacak mı?" sorusu üzerine, "Onlar konuşulacak şimdi MYK'da. Sonra belki de MKYK'ya gelir. Partinin yetkili organları bunları tartışacak. Tüzüğümüz neyi öngörüyorsa parti çıkarları neyi gerektiriyorsa partinin yetkili karar organları da o doğrultuda karar alacaktır" yanıtını verdi.