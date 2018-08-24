AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve imam babası mahalleliyi milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karıştı

İzmir'de, AKP Narlıdere gençlik kolları yöneticisi Davut Emir ve 20 yıllık imam babasının mahallelilerden yaklaşık 5 milyon lira toplayarak kayıplara karıştığı belirtildi. Borçları karşılığında senet imzalayan oğul ve imam baba hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, İzmir'i’n Konak ilçesi Gültepe Semti Murat Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan AKP Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticisi Davut Emir, açacağı altın atölyesinin kârına ortak yapacağını söyleyerek mahallelerinden altın ve para topladı. Emir'in para toplarken AKP gençlik kolları yöneticiliği ve 20 yıllık cami imamı olan babası Yunus Emir'in kimliğini de kulllanandığı belirtildi.

Mahalleliden yaklaşık 5 milyon lira toplayan Emir'in parayı borsaya yatıran, oyun salonu, market ve giyim mağazaları açtığı, ailecek umreye ve tatil bölgelerine gittiği kaydedildi.

İşleri beklediği gitmeyen Emir'in Haziran ayının ortasında ortadan kaybolduğu belirtildi. Bir süre sonra da Emir’in para toplamasına yardımcı olan imam babası Yunus Emir ve annesi Bengi Emir de mahalleyi terk etti. Ayrıca, Emir’in imam babası Yunus Emir, oğlu iflas etmeden önce tayinini başka camiye aldırttı, arkasında da emekliye ayrıldı.

Emir Ailesi hakkında haciz işlemi başladı

Emir ailesi, mahalledeki sadece 3 aileden,1 milyon 200 bin TL civarında para topladı. Aileler, borçları karşılığında senet almış, senette Davut, Yunus ve Bengi Emir’in imzaları bulunuyor. Aileler, Emir ailesi hakkında icra takibi başlattı, hesaplarına ve miras paylarına haciz koydurdu. Yakın zamanda Emir ailesi hakkında dolandırıcılık suçuyla da dava açılacak. Çok sayı da kişi de ailesinden habersiz olarak Emir’e para verdiği için açığa çıkmasından sakınıyor.

Mağdurlar içinde AKP üyeleri de var

Mağdurlar arasında yer R.E kendisinin de AKP üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çoğumuz kredi çekti, borç topladı, düğün takılarını verdi Davut Emir’e. Parayı toplarken kendisini AK Parti Narlıdere Gençlik Kolları yöneticisi olmasının sıfatını kullandı. Babası da imamlığını çok kullandı. Ailecek işin içindelerdi. Bir imam yalan söylemez diye düşünüyorduk.7 yaşındaydık biz bu adamın yanına Kuran öğrenmeye gidiyorduk, dinimizi bu adamdan öğrendik. İmam da yalan söylüyorsa biz hiç yaşamayalım diyorduk. O adam da bizi kandırdı. Bu işe girmeden önce ‘oğlunla böyle bir iş yapıyoruz, bu para helal midir’ diye sorduğumuz da ‘siz ticaret yapacaksanız bu iş tabi ki de helal dedi’. Oğlu için yemin etti. Demek ki imam da para için şaşıyormuş. Başka insanları da dolandırmalarını istemiyoruz. Bir başkasının parasını da çalarak bize para vermelerini istemiyoruz.”