"AKP Gençlik Kolları başkanıyım" dedi; TOKİ'den ev verme vaadiyle 700 kişiden 200 milyon lira aldı

Kendisini ‘eski AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı’ olarak tanıtan Emre K., TOKİ’den ev verme vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Emre K'nın yaklaşık 200 milyon TL’yle ortadan kaybolduğu ve yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Habertürk'ten Sorel Dağıstanlı'nın haberine göre, İstanbul’da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kayabaşı Konutları’nda ‘uygun fiyata’ ev vaat eden 26 yaşındaki Emre K.’nın yüzlerce kişiden para toplayıp ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Mağdurlar, son ana kadar dolandırıldıklarını anlamadı. Zira Emre K., eski AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu, ancak kendisi aracılığıyla uygun fiyata ev alabileceklerini söyledi.

Para aldığı kişilere TOKi Başkanı Mehmet Ergün Turan imzalı belgeler gönderen şüpheli, yaklaşık 700 kişiyi dolandırdı.

Dolandırıldığını iddia edenlerden biri de kuaför Zafer Dudu. Sadece kendisi ve çevresinin 1 milyon TL’nin üzerinde para kaptırdığını ifade eden Dudu, “Telefonla ulaşamadığı kimse, yapamadığı iş yoktu. Her şeyi belgelerle yaptı, inandık” dedi.

Sevgilisiyle beraber yurtdışına kaçtığı belirlenen Emre K. hakkında savcılığa çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Şu anda nerede olduğu bilinmeyen Emre K.’nın avukatı Kadir Kartal ise “Bir kısım insanlar onu kullandı, kandırıldı. Mağdurların öfkesinden korkuyor. Bildiğim kadarıyla şu an beş kuruş parası yok” diye konuştu.

Habertürk’e konuşan TOKİ yetkilileri ise Emre K. isimli birini tanımadıklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Bunun gibi çok vaka var. Hukuk servisimiz hepsiyle ilgileniyor. Bu konuda daha önce uyarıda bulunmuştuk. Vatandaşlarımızın muhatabı yetkili bankalardır. Mağdur vatandaşlar, hukuk servisimize başvurabilir.”