AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın şikâyet ettiği gazeteciye 'kadına şiddet' cezası!

Sinop'ta 35 yıldır yerel gazetecilik yapan Mete Çağdaş, AKP Sinop Eski Gençlik Kolları Başkanı Rahman Cangül hakkında yaptığı haberler ve sosyal medyada paylaştığı yorumlar nedeniyle davalık oldu. Dava sonunda oldukça ilginç bir karara imza atan mahkeme, "Ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi dair tedbir kararı" kapsamında Mete Çağdaş'ın AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'ndan 3 ay boyunca uzak durmasına karar verdi. Ancak, ne AKP'li başkan kadın, ne de ortada bir aile var. Çağdaş, karara oldukça şaşırdığını belirterek, "Bu bir hukuk skandalıdır. Bu adam benim eşim değil hiçbir aile bağlantım yok" yorumunda bulundu.

Odatv’nin haberinne göre, Halksesi.com internet sitesinin genel yayın yönetmeni Mete Çağdaş'ın, AKP Sinop Eski Gençlik kolları Başkanı Rahman Cangül aleyhine bazı haberler yapması ve kişisel sosyal paylaşım sitesindeki profilinden yorum yapmasıyla başladı. Paylaşım ve haberlerden rahatsız olan AKP'li Rahman Cangül, Mete Çağdaş'tan şikayetçi oldu.

''Basın suçundan yargılanmalıyım''

Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, 6284 sayılı kanun gereğince "Ailenin korunması,kadına karşı şiddetin önlenmesi dair tedbir kararı" ile Çağdaş'a 3 ay boyunca Rahman Cangül'den uzaklaştırılma cezası verdi.

Çağdaş, "Bu adam benim eşim değil. Hiçbir aile bağlantım yok. Ben sadece gazeteciyim." yorumunda bulundu ve ‘’Yargılanacaksam basın suçu kapsamında yargılanmalıyım’’ dedi.

Ancak tuhaflıklar bununla da bitmedi. Mahkeme tarafından Mete Çağdaş'a tebliğ edilen kararda, Dilek Yaşar ve Selçuk Çelik adında, Çağdaş'ın hiç tanımadığı iki isim hakkında alınan uzaklaştırma kararı da kendisine iletildi.

İtiraz da reddedildi!

Bir yanlışlık olduğunu düşünerek mahkemenin verdiği karara Sinop 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itiraz eden Çağdaş'ın itirazı da reddedildi.