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'AKP gençliği olmayacağız!'

Başbakan Erdoğan'ın "Dindar gençlik yetiştirmek istiyoruz" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor...

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın "Dindar gençlik yetiştirmek istiyoruz" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. Erdoğan'ı protesto için İstanbul Beşiktaş'ta toplanan bir grup öğrenci Başbakan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisine yürümek istedi, ancak polisin engeliyle karşılaştı.  

Erdoğan'ın, "Dindar gençlik yetiştireceğiz" sözlerine, basın açıklaması düzenleyen bir grup öğrenci tepki gösterdi. 

"AKP gençliği olmayacağız!"

Grup, "AKP gençliği olmayacağız", "Paralı eğitim tinerci yapar", "Tayyip gençliği değil, kolektif olalım" diye slogan attı.

Beşiktaş'ta toplanan "Öğrenci Kolektifi" adlı gruba üye 30 kişi, buradan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Polisin uyarması üzerine, Beşiktaş İskele Meydanı'nda duran topluluk, "Zorbalığa, YÖK'e, paralı eğitime kolektif olalım", "AK nesil projesi Girişimci, rantçı, itaatkar, kadın düşmanı" yazılı dövizler açtı. 

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dilara Aydın şunları söyledi:

"Üniversiteliler olarak başbakan Erdoğan'ın hezeyan dolu bu açıklamalarını hayretle izliyoruz. Başbakana da buradan özel konutunun önünde iki çift lafımızı söylemeden edemeyeceğiz. Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, AKP iktidarının otoriter yüzünü göstermektedir. Muhalif olan herkesin susturulması, baskı altına alınması, bir kalıba sokulması politikasıdır. Gençliği bir kalıba sokmaya çalışmak yeni değil. Öğrenci kolektifleri olarak harç ve ulaşım zamlarına karşı yaptığımız eylemlerden sonra da yine bilindik beylik laflarıyla, bunlar milletten yana değil, illetten yana, akıllı olun ve adaplı olun' demişti. 

Başbakan Erdoğan bir tornadan çıkmış gibi, şak şak yapan bir gençlik olmamızı, sorun çıkarmamamızı istiyor. Ama üzgünüz, biz sizin istediğiniz gibi kalıba girmeyeceğiz. Paralı eğitim yüzünden okul kapılarının yoksullara kapatılmasına tahammülümüz yok. Halkın yoksullaştırılmasına karşı halkın haklarını savunuyoruz. Ülkenin kapalı cezaevine çevrilmesine karşıyız, Malatya'ya füze kalkanına, Uludere'de gibi katliamların son bulmasını istediğimiz için, kolektif olalım."

Grup açıklama sonrası, olaysız dağıldı.



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