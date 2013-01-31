AKP, frak geleneğinin kaldırılmasını önerdi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Meclis iç tüzük komisyonu'nda AKP, Atatürk'ten bu yana uygulanan "frak giyme" geleneğinin kaldırılması önerdi. Öneri, genel bir kabul görmedi ve tartışmaya açılmadı.

BDP, "Grubu olan tüm partileri temsilen Meclis Başkanvekili olmalı" görüşünü masaya getirdi.Genel Kurul'da küfür eden, Meclis'in saygınlığına gölge düşürecek tutumları sergileyen vekillerin hangi hallerde kınanmasına ilişkin yeni düzenleme yapılması, iktidar ve muhalefet partilerinin ortak önerisi oldu. Meclis İdare Amirleri'nin işlevsiz olduğu belirtilerek, görev ve yetki tanımlarının yeniden yapılması önerildi. Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşme sırasının belirlenmesinde hükümetin, denetim gündeminin belirlenmesinde muhalefetin söz sahibi olması teklif edildi. Tasarı ve tekliflerin, komisyonlarda ayrıntılı olarak ele alınıp Genel Kurul sürecinin hızlandırılması ile yasa görüşmeleri sürerken "son dakika önergesi" verilmemesi önerildi.

Meclis Başkanvekillerinin dinlendiği toplantının bir bölümüne Çiçek'de katıldı. Alınan bilgiye göre, Çiçek, İçtüzük'te Meclis Başkanı'nın yetkilerinin belirgin hale getirilmesini isterken, komisyon çalışmalarını denetim yetkisi olduğunu ancak bunun İçtüzük'te tarif edilmediğinin altını çizdi. Yetkilerinin belirsizliğine örnek olarak Çiçek, bugüne kadar 12 kez Meclis Başkanları'nın tekrar görüşülmesi için iade ettiği raporun ihtisas komisyonlarından aynen geçmesini gösterdi. Çiçek'in, "İçtüzük'te Meclis Başkanı'nın denetim yetkisi olduğu belirtiliyor ancak açık değil. Hiçbir yetkisi açıkça tarif edilmemiş. Bazen devreye girmem konusunda şikayetler, serzenişler geliyor ancak İçtüzük'te yetki verilmiyor. Bunun gözden geçirilmesi gerek" sözleriyle "kilitlenen görüşmelerde nasıl devreye gireceği" konusuna açıklık getirilmesini istedi.



