AKP 'fire' araştırmalarına başladı

Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin oylamada, beklenenin aksine yeterli çoğunluk sağlanamaması, AK Parti'de "fire seferberliği"ne neden oldu. Oylamada mazeretsiz olarak oy kullanmadığı bilinen AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün ABD'de olduğu öğrenildi.

Hakan Şükür, ABD’ye gitmeden önce parti grubuna izin dilekçesini gönderdiği ve katılacağı programlar hakkında bilgi verdiği açıklandı. Şükür’ün ABD’de daha önce Türkiye’ye gelen senatörlerle görüşmeyi de kapsayan ziyaretler yaptığı söyleniyor. Şükür, tartışmanın büyümesi üzerine programını yarıda keserek Türkiye’ye erken dönüş yaptı

Mazaretsiz olarak oy kullanmamıştı

Yerel seçimlere ilişkin TBMM’de yapılan oylamada Parti yönetimine haber vermeden yurt dışına gittiği, mazeretsiz olarak oy kullanmadığı ve bu nedenle parti kurmaylarını da kızdırdığı öne sürülen Şükür’ün konu olduğu ikinci kriz de bu oldu. Şükür daha önce Lig TV’de yorumculuk yapmaya başladığı dönemde de parti içinde tartışma yaratmıştı.

Daha Cumhurbaşkanı'na sunulmadı

Cuma günü yapılan oylamanın sonucunda çıkan Anayasa değişikliği kararı, daha Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e onay için gönderilmedi. Halen TBMM'de kararın yazımı sürüyor. Bu akşam geç saatlerde ya da en geç yarın sabah kararın Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi bekleniyor.

Ardından gözler, Cumhurbaşkanı'na çevrilecek. Gül'ün kararı incelemek için 15 gün süresi bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın, konunun aciliyeti nedeniyle hızla karar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Gül'ün önünde iki seçenek var; Ya kararı onaylayayacak, ki bu durumda, TBMM'den üçte iki çoğunluk olan 367'nin altında oyla geçtiği için kararın, halk oyuna, yani referanduma sunulması gerekiyor.

İkinci seçenek ise Gül'ün kararı TBMM'ye yeniden göndermesi. Ankara kulislerinde de zaten bu beklenti hakim.

Gül'ün ne zaman onaylayacağı önemli

Onaylasa da, TBMM'ye gönderse de, Cumhurbaşkanı Gül'ün kararını ne zaman vereceği büyük önem taşıyor. Çünkü Anayasa değişikliği konusunda zamanlama da çok önemli.

Anayasa'ya göre, seçimlere ilişkin yapılan yasa ya da Anayasa değişikliklerinin uygulanması için ilgili seçimden en az bir yıl önce gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani bu durumda, 28 Ekim 2013 tarihi için düşünülen erken yerel seçimlerine ilişkin TBMM'den herhangi bir kararın en geç 28 Ekim 2012 tarihine kadar geçmesi gerekiyor. Aksi halde, konunun Anayasa Mahkemesi'ne intikali ve Mahkeme tarafından iptal edilmesi riski bulunuyor.

28 Ekim tarihi de bu açıdan, yerel seçimlerin erkene alınması sürecini başlatan AK Parti ve MHP için bir zaman baskısı yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Gül'ün kararı TBMM'ye zaman geçirmeden, derhal göndermesi halinde, yerel seçimlerin planlandığı şekilde 28 Ekim'de yapılması için hala şans bulunuyor.

Gül, bu hafta içinde kararı TBMM'ye gönderebilirse, süreç yeniden başlatılabilecek. Önce TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da Genel Kurul'a indirilecek. Komisyondan geçtikten sonra, taslak Anayasa değişiklik metni derhal Genel Kurul'a indirilebiliyor.

Anayasa değişikliğinin geçerli olması için Genel Kurul'da iki ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor. Üstelik Genel Kurul'daki bu iki oylama arasında iki tam gün ara bulunması gerekliliği de yine Anayasa'da yazılı bir hüküm.

Yani eğer bu hafta Cumhurbaşkanı kararı TBMM'ye iade ederse, konunun hızlıca komisyondan geçirilip, Genel Kurul'a götürülmesi, genel kurul sürecinin de en geç önümüzdeki hafta başına kadar tamamlanması sözkonusu olabilir.

Tüm bu süreç tamamlanırsa ve eğer karar 367'nin üzerinde bir oyla geçerse, bir kez daha Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunulacak. Gül de onayını 28 Ekim 2012 tarihinden önce verirse yerel seçimler 28 Ekim 2013 tarihine yetiştirilebilecek.