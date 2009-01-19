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Politika

‘AKP, faşizmi hatırlatıyor’

CHP'nin Ankara adayı Karayalçın: Muhtarların yerini AKP temsilcileri aldı. Bu ya faşist ya da Bolşevik yönetimlerde

19 Ocak 2009 02:00

Karayalçın, “Muhtarların yerini AKP’nin mahalle temsilcileri aldı. Bu uygulama, ya faşist ya da Bolşevik yönetimlerde görülür. AKP, faşist ve Bolşevik yönetimleri hatırlatan uygulamayı sergilemiştir” dedi

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, AKP’nin, faşist ve Bolşevik yönetimleri hatırlatan uygulamalar sergilediğini söyledi.
Çankaya ilçesindeki muhtarlarla kahvaltıda buluşan Karayalçın, AKP’nin oluşturduğu mahalle temsilcilerinin, mahallenin istemlerini not ederek kaymakamlara ve valiye ilettiğini, bu uygulamayla muhtarlıkların devre dışı bırakıldığını kaydetti.

Muhtarlara övgü

Muhtarların yerini partinin görevlendirdiği mahalle temsilcilerinin aldığını vurgulayan Karayalçın, “Bu uygulama, ya faşist ya da Bolşevik yönitimlerde görülür. Faşist ve Bolşevik yönetimler çökmüştür. AKP, faşist ve Bolşevik yönetimleri hatırlatan uygulamayı sergilemiştir” dedi.
29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aynı zamanda muhtarlıklar için de oylama yapılacağını, ancak, bunun o kadar önemsenmediğine işaret eden Karayalçın, şunları söyledi: “Muhtarlıkları yerel yönetim birimi olarak görmüyorlar. Oysa, Anadolu’da en eski halk ve yönetim önderleri muhtarlardır.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, sadece hükümet değildir. Başbakan da kamu hizmeti yapıyor, muhtarlar da kamu hizmeti yapıyor.”
Karayalçın, mahalleyle ilgili küçük çaplı bazı ihalelerin muhtarlara verilmesini savunurken, belediye başkanı seçilmesi durumunda, muhtarların da belediye meclisi toplantılarına katılacağını ve mahallesiyle ilgili bir konu görüşüldüğünde, muhtarın da kürsüye çıkarak konuşacağını söyledi.

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