-''AKP EZİYETLERİ'' SERGİSİNE DAVA ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, CHP Gençlik Kollarınca düzenlenen ''AKP Eziyetleri'' adlı sergi nedeniyle CHP Genel Başkanlığı aleyhine toplam 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı ve serginin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatları Fatih Şahin ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı dava dilekçesinde, CHP Gençlik Kollarınca 29 Ekim 2010'da, parti genel merkezinde, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eder nitelikte bazı resim, afiş ve materyallerin yer aldığı ''AKP Eziyetleri'' adlı sergi açıldığı hatırlatıldı. Sergideki 7 materyal tek tek ele alınarak, bu materyallerde Erdoğan çiftinin kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, şu değerlendirmelere yer verildi: ''Davalı parti gençlik kolları tarafından, parti genel merkez çatısı altında ve genel başkan dahil olmak üzere, partinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla açılışı yapılan 'AKP Eziyetleri' adlı bu sergide yer alan resimlerin, afişlerin eleştiri olmadığı, düşünce açıklaması düzeyinde bulunmadığı; açıkça hakaret ve aşağılama, küçük düşürme amacı taşıdığı görülmektedir. Bu görüntü, söz ve değerlendirmeler kesinlikle siyasi eleştiri sınırı olarak kabul edilemez. Müvekkillerimizi objektif yönden aşağılayan, mizah sanatının bir etkisi olarak gülünç duruma düşürmenin ötesinde küçük düşüren, karalayan, onur ve saygınlıklarının ihlal edilmesine neden olan dava konusu yayın haksız ve hukuka aykırı ağır bir saldırıdır.'' Dilekçede, CHP Genel Başkanlığından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için 50 bin lira, Emine Erdoğan için ise 10 bin lira olmak üzere, toplam 60 bin TL manevi tazminat talep edildi. -SUÇ DUYURUSU- Erdoğan çiftinin avukatları, serginin sorumluları hakkında suç duyurusunda da bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, serginin sorumlularının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştıkları ve Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen ''hakaret'' suçunu işledikleri ifade edilerek, sorumlular hakkında kamu davası açılması talep edildi.