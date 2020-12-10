AKP,  eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’a uyarma cezası verdi

AKP Disiplin Kurulu, eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan’a uyarma cezası verdi.

AKP Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu kararıyla, BBC'ye verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.

Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Eski AKP Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC Türkçe'de yayınlanan söyleşisinde "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" demişti. Arslan, çözüm sürecinin AKP tarafından “Aman ha, bu bizi yakar” denilerek sonlandırıldığını da söylemişti.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nca yapılan toplantıda 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AKP'den yapılan açıklamada, "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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