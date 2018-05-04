AKP, erken seçim öncesi seçmenlerin önceliklerini araştırdı: OHAL, demokrasi ve ekonomi

AKP rutin olarak yaptırdığı araştırmaları 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi sıklaştırdı. Parti yönetimi seçmenlerin en çok şikâyetçi oldukları konuları "olağanüstü hal (OHAL), ekonomi ve demokrasi" olarak belirledi. AKP'nin sçeim süresince "OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı” tezlerini işleyeceği belirtildi.

Vatandaşın önceliği ve sorun olarak gördükleri başlıkları belirlemek için yapılan araştırmalar, parti kurmaylarının seçim kampanyalarında hangi konulara ağırlık verileceğini de ortaya koydu. Seçmenin, AKP’den uzaklaşmaması için sorun görülen üç başlıkla ilgili strateji uygulanacağı ve ikna söylemi geliştirileceği ifade ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için “Hem Erdoğan’a hem AKP'ye oy verilmesi” için özel olarak çalışma yapacak; yapılacak kampanyada, OHAL uygulamasının gerekçeleri, partinin demokrasiden uzaklaşıp, devletçi politika izlediği iddiaları, ekonomideki kırılganlık gibi konularla ilgili çaba sarfedecek.

Edinilen bilgiye göre, AKP'nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğunu düşünüyor. “OHAL uygulaması, alınan kararlarla demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği” şeklinde belirlenen sorunlu başlıklar için ayrı çalışma yapılacak.

AKP ne yapacak?

Kampanya boyunca, “AK Parti’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu, ancak FETÖ, PKK ve IŞİD'le mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı” tezleri işlenecek.

"Yaşanan dönem olağanüstü, geçecek' denecek"

AKP'nin yaşanan dönemin olağanüstü olduğu için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve bunun geçici olacağı vurgusu yapacağı, ekonomide alınan kararların sonuçlarının önümüzdeki aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da vereceği de aktarılan kulis bilgileri arasında.