T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Erivan'a gitmeyecek

Parti Grup Başkanlığı'nın aldığı karar uyarınca milletvekilleri Türkiye'nin Ermenistan ile oynacağı maça gitmeyecek.

02 Eylül 2008 03:00

Rahşan Ecevit, eşinin vefatının ardından yaklaşık 50-60 yıldır üst üste konulan evrakların tasnif çalışmalarına başladı. Arşivden oluşacak kitabın  Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanacağı da açıklandı. İlk etapta, belgelerin Kıbrıs ile ilgili bölümünde Rahşan Ecevit her bir evrakı tek tek tasnif etti.

Vatan gazetesinin haberine göre, Rahşan Ecevit, tasnif işlemi sırasında, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasına ilişkin, “çok gizli” belgelere rastladı. Bu belgeler eve çağrılan bazı akademisyenler tarafından incelendi. “Belgelerin yayınlanmasının Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından sakıncalı olduğu” belirtildi. Belgeler arasında “askeri sırlar” ile “çeşitli kişilerle ilgili çok gizli istihbarat bilgilerinin” yer aldığı bilgi notlarına da rastlandı. Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı, belgelerin evde incelenmesi ve tasnif edilmesi için Rahşan Hanım ile birlikte çalışmak üzere emekli bir büyükelçinin görevlendirilmesi önerisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rahşan Ecevit’e de “söz konusu belgelerin başkaları tarafından okunması ve görülmesinin ulusal güvenlik açısından doğru olmadığını” söylediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24