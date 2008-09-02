AKP Erivan'a gitmeyecek

Rahşan Ecevit, eşinin vefatının ardından yaklaşık 50-60 yıldır üst üste konulan evrakların tasnif çalışmalarına başladı. Arşivden oluşacak kitabın Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanacağı da açıklandı. İlk etapta, belgelerin Kıbrıs ile ilgili bölümünde Rahşan Ecevit her bir evrakı tek tek tasnif etti.



Vatan gazetesinin haberine göre, Rahşan Ecevit, tasnif işlemi sırasında, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasına ilişkin, “çok gizli” belgelere rastladı. Bu belgeler eve çağrılan bazı akademisyenler tarafından incelendi. “Belgelerin yayınlanmasının Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından sakıncalı olduğu” belirtildi. Belgeler arasında “askeri sırlar” ile “çeşitli kişilerle ilgili çok gizli istihbarat bilgilerinin” yer aldığı bilgi notlarına da rastlandı. Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı, belgelerin evde incelenmesi ve tasnif edilmesi için Rahşan Hanım ile birlikte çalışmak üzere emekli bir büyükelçinin görevlendirilmesi önerisinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rahşan Ecevit’e de “söz konusu belgelerin başkaları tarafından okunması ve görülmesinin ulusal güvenlik açısından doğru olmadığını” söylediler.

