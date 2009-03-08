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Politika

AKP Elazığ'da 1600 istifa

Elazığ'da, AKP'li bin 600 kişi adayların belirlenmesi sürecinde teşkilatların taleplerinin alınmadığı gerekçesiyle istifa etti

08 Mart 2009 02:00

Elazığ'da AKP'li 1600 kişi partilerinden istifa etti. Partinin Gençlik Kolları İcra Kurulu eski üyesi Özkan Aksöz, istifada eden yaklaşık 50 kişiyle birlikte AKP'nin Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gidip, istifacıların dilekçesini vermek istedi.

Seçim bürosunda bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı Arif Sıddık Barata, kendisinin dilekçeleri almaya yetkisi olmadığını belirterek, dilekçelerin bulunduğu dosyayı geri verdi. Kısa süreli tartışmanın ardından büroda bulunan bir partili dilekçeleri aldı.

Dilekçeleri teslim ettikten sonra gazetecilere yazılı açıklamasını dağıtan Özkan Aksöz, “29 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde, gerek teşkilatların, gerekse tabanın taleplerinin dikkate alınmadan ve kamuoyunun takdirini kazanmış kişilerin aday gösterilmeyişine dur demek istedik. AKP'ye gönül vermiş kişilerin, artık Elazığ üzerinden oynanan bu siyaset oyunlarına dur demek için ben ve AKP teşkilat mensubu 1600 üye istifa etti. Ankara'ya ulaştırılacak en güzel tepki şekli olarak istifayı uygun bulduğumuz için istifa ettik” dedi.

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